Екатерина Артёмова
На трассе Пермь—Екатеринбург грузовик врезался в дорожное ограждение
В ДТП никто не пострадал
Судя по кадрам, машина врезалась в барьерное ограждение вдоль разделительной полосы. У автомобиля повреждена передняя часть. Ограждение тоже сильно повреждено. Участок полосы рядом с местом аварии был отделён дорожными конусами. На месте работали сотрудники ДПС. Также возле ограждения было припарковано несколько автомобилей экстренных служб.
Изданию «АиФ-Прикамье» в Управлении ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что грузовой автомобиль Scania под управлением мужчины 1988 г.р. двигался в направлении Екатеринбурга. По предварительной информации, на 37 км водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В ДТП никто не пострадал. Сейчас ведомство проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.
Ранее «Новый компаньон» сообщал о массовом ДТП на 440-м километре трассы М-7 «Волга». Там произошло столкновение пяти автомобилей, что привело к образованию пробки.
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