Екатерина Артёмова На трассе Пермь—Екатеринбург грузовик врезался в дорожное ограждение В ДТП никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь»

На трассе Пермь—Екатеринбург, перед отворотом к селу Янычи, произошло ДТП с грузовым автомобилем. Видео с места происшествия утром 26 марта опубликовал телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь».

Судя по кадрам, машина врезалась в барьерное ограждение вдоль разделительной полосы. У автомобиля повреждена передняя часть. Ограждение тоже сильно повреждено. Участок полосы рядом с местом аварии был отделён дорожными конусами. На месте работали сотрудники ДПС. Также возле ограждения было припарковано несколько автомобилей экстренных служб.

Изданию «АиФ-Прикамье» в Управлении ГИБДД по Пермскому краю сообщили, что грузовой автомобиль Scania под управлением мужчины 1988 г.р. двигался в направлении Екатеринбурга. По предварительной информации, на 37 км водитель не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В ДТП никто не пострадал. Сейчас ведомство проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о массовом ДТП на 440-м километре трассы М-7 «Волга». Там произошло столкновение пяти автомобилей, что привело к образованию пробки.

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