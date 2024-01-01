На трассе М-7 «Волга» в Пермском крае из-за массового ДТП было парализовано движение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 10 марта на 440-м километре трассы М-7 «Волга» в Пермском крае произошло столкновение пяти автомобилей, что привело к образованию пробки. Очевидцы сообщили о затрудненном проезде вблизи отворота на Нытву. Об этом сообщает 59.ru. Подтверждение информации о ДТП поступило и от органов ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Ford не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с четырьмя автомобилями, двигавшимися впереди. Согласно сервису «Яндекс.Карты», пробка на данном участке трассы сохраняется уже несколько часов после происшествия.

Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее в Пермском крае анонсировали ежегодные ограничения движения для машин, у которых нагрузка на ось превышает допустимые в период весенней распутицы значения. Как и в прошлом году, для дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с переходным типом покрытия запрет на движение большегрузов будет действовать с 10 апреля по 9 мая включительно. Для дорог с асфальтобетонным типом покрытия ограничения введут с 17 апреля по 16 мая.

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