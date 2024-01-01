Алёна Бронникова В апреле на трассах Прикамья введут сезонные ограничения движения транспорта Движение большегрузов ограничат с 10 апреля Поделиться Твитнуть

С наступлением весны министерство транспорта Пермского края вводит ежегодные ограничения для машин, у которых нагрузка на ось превышает допустимые в этот период значения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Как и в прошлом году, для дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с переходным типом покрытия запрет будет действовать с 10 апреля по 9 мая включительно. Для дорог с асфальтобетонным покрытием ограничения введут с 17 апреля по 16 мая.

Кроме того, с 1 июня по 31 августа включительно будут введены временные ограничения на проезд тяжеловесных транспортных средств по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием. Меры будут действовать с 10 до 22 часов при дневных значениях температуры воздуха выше 32° по прогнозам Пермского ЦГМС.

В перечень дорог, где будут действовать ограничения, вошли около 200 участков. В их числе участки на трассах Кунгур—Соликамск, Лысьва—Кын, Пермь—Екатеринбург, Пермь—Березники, Пермь—Усть-Качка, Барда—Куеда, Усть-Кишерть—Суксун, Кудымкар—Гайны, Оханск—Большая Соснова и др., а также часть ул. Карпинского и ш. Космонавтов, съезд на микрорайон Южный и Восточный обход в Перми.

В целом запрет не коснётся пассажирских перевозок, транспортировки грузов для ликвидации последствий ЧП и дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов. Весной, помимо этого, под ограничения не попадают транспортные средства для обслуживания сетей водо- и теплоснабжения, федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, а также перевозки продуктов питания, животных, кормов для сельскохозяйственных животных, лекарственных препаратов, топлива, удобрений и почты.

Проезд допускается по специальным разрешениям, выдаваемым ФКУ «Центр мониторинга безопасной эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства». Краевое КГБУ «Управление дорог и транспорта» установит, а после окончания срока ограничений демонтирует необходимые дорожные знаки. Следить за соблюдением ограничительных мер будут подразделения ГИБДД.

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