В Пермском крае из-за общенационального траура приспущены государственные флаги Все развлекательные мероприятия отменены Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

Сегодня, 24 марта, Пермский край присоединился к общенациональному трауру, объявленному президентом Путиным, в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Как сообщил в своём telegram-канале глава региона Дмитрий Махонин, Пермский край скорбит вместе со всей страной.

«Мы продолжаем молиться о здоровье всех пострадавших. Сегодня отменены развлекательные и массовые мероприятия, приспущены государственные флаги. В этот день побудьте рядом с родными и близкими», — написал Махонин.

Напомним, в 24 марта кинотеатр «Киномакс» в ТРК «Столица» и мультиплекс «Синема 5» в Перми приостановили свою работу. Деньги за билеты будут возвращены.

Также отменены и спектакли в пермских театрах.

По последним данным, количество погибших в «Крокус Сити Холл» выросло до 133 человек, а пострадавшими числятся 152 человека. Установлены личности 50 погибших. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы здания.

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