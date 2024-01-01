Кинотеатр «Киномакс» в Перми приостановил работу в связи с трауром Покупателями вернут деньги за билеты Поделиться Твитнуть

Из-за общенационального траура 24 марта кинотеатр сети «Киномакс» в ТРК «Столица» приостановит работу. На сайте заведения сообщается, что кинотеатр закрыт 24 марта, а деньги за билеты будут возвращены.

Как ранее писал «Новый компаньон» свою работу 24 марта приостановил кинотеатр и Синема 5 Пермь в iMall Эспланада. В администрации пояснили, что возврат денег за билеты произойдёт автоматически. Если же у зрителей останутся вопросы, то сотрудники кинотеатра ответят на них в личных сообщениях группы.

Напомним, из-за траура также отменён баскетбольный матч в Перми между командами «Парма» и «Енисей». Новая дата его проведения определится завтра. В клубе «Парма» сообщили, что билеты, приобретённые на игру 24 марта, будут действительны и на новую дату.

На сегодняшний день количество погибших в «Крокус Сити Холл» выросло до 133 человек, пострадали 152 человека. Установлены личности 50 погибших.

В настоящее время продолжается завалов здания центра.

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