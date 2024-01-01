Баскетбольный матч «Парма» — «Енисей» перенесли из-за траура Билеты, приобретённые на игру 24 марта, будут действительны на новую дату Поделиться Твитнуть

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В связи с Днём общенационального траура, объявленным в России 24 марта, матч в Перми между командами «Парма» и «Енисей», который должен был состояться в воскресенье в УДС «Молот», отменён. Новая дата его проведения определится завтра. В клубе «Парма» сообщили, что билеты на игру 24 марта будут действительны и на новую дату.

Если зрители захотят сдать билеты, то они должны помнить: если билеты приобретены на сайте «Сцена24» или в оффлайн-кассах «Центральные кассы», необходимо написать в техническую поддержку на почту support@ckassa.ru или в мессенджеры: телеграмм https://t.me/ck_tp_bot, whatsapp https://wa.me/79223388470, VK https://vk.me/club94429405

Если билеты приобретались в офисе через менеджера по продажам, то нужно направить своё обращение на почту tickets@parmabasket.ru или в мессенджер по тел. 8-967-905-44-81.

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