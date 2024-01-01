Кинотеатр в iMall Эспланада в Перми приостанавливает работу из-за траура По обычному расписанию кинотеатр заработает в субботу Поделиться Твитнуть

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В связи с общенациональным трауром кинотеатр Синема 5 Пермь в iMall Эспланада приостанавливает свою работу на 24 марта. Об этом сообщается на официальной странице кинотеатра ВКонтакте.

«С понедельника работаем по расписанию», — говорится в информации.

В администрации добавляют, что возврат денег за билеты произойдёт автоматически. Если же у зрителей останутся вопросы, то сотрудники кинотеатра ответят на них в личных сообщениях группы.

Остальные пермские кинотеатры пока продолжают продажу билетов на завтрашние сеансы.

Ранее сообщалось, что из-за траура отменён баскетбольный матч в Перми между командами «Парма» и «Енисей». Новая дата его проведения определится завтра. В клубе «Парма» сообщили, что билеты, приобретённые на игру 24 марта, будут действительны и на новую дату.

Как сообщает СКР, число погибших в «Крокус Сити Холл» увеличилось до 133 человек. Поисковые работы продолжаются.

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