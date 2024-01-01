Стало известно о состоянии 14 пермяков, побывавших в день теракта в «Крокусе» Все они участвовали в танцевальном турнире Поделиться Твитнуть

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Федерация танцевального спорта Пермского края проинформировала, что 22 марта на чемпионате и первенстве России по танцевальному спорту, который проходил в «Крокус Экспо» Пермский край представляли 14 спортсменов.

«Все благополучно покинули Crocus City Hall, где проходили соревнования, и сегодня выезжают в Пермь», — заявили в организации.

О том, что в «Крокусе Экспо» во время теракта были пермяки, ранее сообщила тренер и спортсменка из Перми Анна Злыгастева. «Мы живы. В латинских «голых» костюмах пришлось эвакуироваться на улицу. До гостиницы дошли пешком. Всё в порядке», — сообщила женщина в нескольких постах.

«Крокус Экспо» — один из крупнейших выставочных центров России, который включает в себя не только концертный зал, но и торговый центр, гостиницу и множество павильонов для выставок, конференций и других мероприятий.

Напомним, неизвестные напали на «Крокус» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». несколько человек в камуфляжной форме ворвались в концертный зал и открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар. Следственный комитет возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК РФ). По последней информации СКР, от пуль и огня погибли 115 человек. Около сотни госпитализированы.

Также к этому часу известно, что что в Брянской области, рядом с границей Украины, спецслужбами и правоохранительными органами задержаны четверо подозреваемых в совершении террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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