СКР: в Брянской области задержаны четверо подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» Число погибших в концертном зале выросло до 93 человек Поделиться Твитнуть

место задержания подозреваемых в Брянской области / РИА "Новости"

В Брянской области, рядом с границей Украины, спецслужбами и правоохранительными органами задержаны четверо подозреваемых в совершении террористического акта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Сообщение об этом распространила пресс-служба СКР. Следователи начали работу с задержанными.

Также в ведомстве сообщили о росте числа жертв в результате теракта до 93 человек и добавили, что «число погибших ещё возрастёт».

По предварительным данным, причиной смерти людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. Было установлено, что террористы использовали легковоспламеняющуюся жидкость для поджога концертного зала, где находились зрители, включая раненых.

На сайте Кремля появилось сообщение, что директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Также Бортников информировал главу государства о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём тг-канале сообщил некоторые подробности задержания подозреваемых в Брянской области. По предварительной информации, «Рено», на котором они передвигались, был обнаружен ночью в районе дер. Хацунь Карачевского района. Автомобиль не остановился по требованию правоохранительных органов, машина попыталась скрыться, в результате чего началось преследование, была открыта стрельба и авто перевернулось. Один из террористов был задержан на месте происшествия, остальных искали в лесу. В салоне автомобиля «Рено» были обнаружены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

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