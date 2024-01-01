Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Приём в Краевую музыкальную школу в Перми будет осуществляться в два этапа
Родителям будущих первоклассников рекомендуется параллельно записываться в общеобразовательные школы
Министр культуры Пермского края Алла Платонова в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале ответила на вопросы пермяков, касающиеся новых инфраструктурных объектов сферы культуры. В частности, она разъяснила, как будет осуществляться приёмная кампания в Краевую музыкальную школу.
Алла Платонова сообщила, что с 1 апреля можно будет подать
заявку на участие в конкурсе для будущих первоклассников. Когда будет
проводиться сам конкурс, пока неизвестно: школа ещё не получила лицензию, и этот процесс несколько затягивается. Поэтому
министр советует родителям будущих первоклассников параллельно подавать
документы в общеобразовательные школы по месту жительства, где приёмная
кампания также начинается 1 апреля, и позже, когда состоится конкурс и если
ребёнок этот конкурс пройдёт, передать документы в музыкальную школу.
Как уже сообщал
«Новый компаньон», работы на строительстве музыкальной школы практически
завершены, идёт процесс сдачи здания, постановки на кадастровый учёт и
лицензирования учреждения.
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