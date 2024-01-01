Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Приём в Краевую музыкальную школу в Перми будет осуществляться в два этапа Родителям будущих первоклассников рекомендуется параллельно записываться в общеобразовательные школы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Министр культуры Пермского края Алла Платонова в ходе прямого эфира в своём телеграм-канале ответила на вопросы пермяков, касающиеся новых инфраструктурных объектов сферы культуры. В частности, она разъяснила, как будет осуществляться приёмная кампания в Краевую музыкальную школу.

Алла Платонова сообщила, что с 1 апреля можно будет подать заявку на участие в конкурсе для будущих первоклассников. Когда будет проводиться сам конкурс, пока неизвестно: школа ещё не получила лицензию, и этот процесс несколько затягивается. Поэтому министр советует родителям будущих первоклассников параллельно подавать документы в общеобразовательные школы по месту жительства, где приёмная кампания также начинается 1 апреля, и позже, когда состоится конкурс и если ребёнок этот конкурс пройдёт, передать документы в музыкальную школу.

Как уже сообщал «Новый компаньон», работы на строительстве музыкальной школы практически завершены, идёт процесс сдачи здания, постановки на кадастровый учёт и лицензирования учреждения.

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