Зарина Ситдикова В Прикамье прокуратура начала проверку из-за падения снега на прохожую в Чусовом Снежная масса упала с крыши на спешившую в детский сад женщину Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

Чусовская городская прокуратура организовала проверку появившихся в интернете сообщений о сходе снега с крыши на пешехода. Информация об этом опубликована в Telegram-канале «Прокуратура Пермского края».

Ранее в соцсетях распространилась запись с видеорегистратора автомобиля, на которой на идущую по тротуару женщину с кровли рядом стоящего здания внезапно падает снежная масса. Как пояснила пострадавшая, инцидент случился 21 марта в Чусовом, когда она шла забирать ребёнка из детского сада.

В прокуратуре города отметили, что предварительно снег упал с крыши дома по ул. Коммунистической, 15. Обслуживанием жилого здания занимается управляющая компания ООО «Эко-Дом».

«Надзорный орган в результате проверочных мероприятий даст правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц управляющей организации, а также иным органам и учреждениям, ответственным в вопросах благоустройства при организации работ по своевременной очистке кровель зданий от снежно-ледовых образований», — добавили в ведомстве.

Напомним, 18 марта в Березниках в результате падения ледяной массы с крыши здания на пр. Советском, 10 погибла женщина.

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