Максим Артамонов На спецоперации убили волонтёра из Прикамья Александра Кунакбаева Он доставлял гуманитарную помощь на Донбасс Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Краснокамского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины во время доставки гуманитарной помощи погиб волонтёр из Пермского края Александр Кунакбаев. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на администрацию Краснокамского округа.

Александр Кунакбаев служил в зоне спецоперации, однако в последнее время был волонтёром и доставлял гуманитарную помощь военнослужащим. Мужчина погиб на Донбассе.

Прощание с волонтёром состоится сегодня, 22 марта. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Новый компаньон» писал о гибели другого жителя Краснокамска — рядового Антона Шамсиева, который участвовал в спецоперации в должности гранатомётчика. Обстоятельства его смерти местные власти не разглашали. О времени и месте прощания чиновники пообещали сообщить позже.

В субботу, 23 марта, в Добрянке похоронят ещё одного участника СВО, 19-летнего Михаила Балдина. Он служил старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона. Прощание с ним состоится во Дворце культуры и спорта им. Ладугина в Добрянке.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.