На СВО погиб 19-летний боец штурмовой роты из Добрянки Михаил Балдин Прощание с ним состоится во Дворце культуры и спорта имени Ладугина Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции 17 февраля текущего года погиб уроженец Пермского края Михаил Балдин. Об этом сообщает администрация Добрянского городского округа на официальной странице ВК.

Михаил Балдин родился 15 сентября 2004 года в Добрянке. После окончания местной школы №3 он переехал в Пермь, а затем в Березники и в Москву.

В конце прошлого года, 14 декабря, он принял решение заключить контракт о прохождении службы в зоне СВО. На фронте рядовой Михаил Балдин служил старшим стрелком штурмовой роты мотострелкового батальона.

Как отмечают в администрации Добрянского округа, погибший был добрым, общительным, отзывчивым и деятельным человеком. Он не любил сидеть на одном месте, был лёгок на подъём и мог, не задумываясь, отправиться в любую точку России.

У Михаила Балдина остались родители.

Прощание с бойцом состоится 23 марта в 11:00 во Дворце культуры и спорта им. В.А. Ладугина в Добрянке.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», сегодня, 22 марта, в Березниках состоится гражданская панихида по погибшему на СВО уроженцу Прикамья Андрею Шаламову.

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