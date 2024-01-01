Максим Артамонов В спецоперации погиб матрос из Пермского края Андрей Шаламов Его похоронят 22 марта Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

В ходе боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине убили матроса Андрея Шаламова. Об этом сообщает администрация Березниковского округа на официальной странице в соцсетях.

Как и где он погиб, местные власти не уточнили.

Прощание с бойцом состоится 22 марта в Культурно-деловом центре Березников (ул. Льва Толстого, 50). Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», 21 марта в Коми-округе проходят похороны многодетного отца, 30-летнего Ильи Харина, который тоже погиб в зоне боевых действий СВО. У мужчины остались жена и три дочери.

А ранее стало известно, что в спецоперации погиб и другой многодетный отец из Прикамья — старший сержант Руслан Ожиганов из Верещагинского округа. Он похоронен на малой родине 14 марта.

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