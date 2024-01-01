На памятник участникам СВО в Перми потратят 2 млн рублей Проект реализуют до конца 2024 года Поделиться Твитнуть

фото: ТОС "Водники"

Проект активистов ТОС «Водники» о создании в сквере на ул. Танцорова в Кировском районе Перми памятника участникам СВО вошёл в перечень инициативных проектов, которые будут реализованы в Перми на 95% за счёт средств городского бюджета.

Согласно представленной смете, стоимость всего проекта составляет 2 073 750 руб. Из бюджета города будет выделено 1,5 млн. Остальная сумма — это трудовое и(или ) имущественное участие общественников.

О проекте памятника «Новый компаньон» уже писал. Его предполагается выполнить в виде киота — божницы, ковчега для хранения икон, и посвятить погибшим на специальной военной операции военнослужащим. На киоте будет изображён лик святого равноапостольного князя Владимира, выполненный из мозаики с надписью, а также установлена памятная табличка.

«Сквер станет местом исторической памяти для жителей всего города. Планируется, что сюда будут приходить матери и отцы, жёны и дети тех, кто погиб при выполнении воинского долга, воины, вернувшиеся домой, школьники и студенты, чтобы почтить память тех, кто отдал жизнь, защищая мир», — рассказали в ТОС о своём проекте.

Проект должен быть реализован в этом году.

Ранее сообщалось, что ещё один памятник, посвящённый СВО, установят в пермском сквере «Дома чекистов» по ул. Сибирской, 30. Уже представлено его описание. Бронзовую композицию планируется сделать высотой более 7 м.

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