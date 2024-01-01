Екатерина Артёмова В Прикамье должности арестованных начальников колоний заняли новые руководители ГУФСИН назначило врио начальников ИК-37 и ИК-29 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ГУФСИН России по Пермскому краю назначило временно исполняющих обязанности начальников двух исправительных колоний, прежние руководители которых ранее были задержаны. По информации на сайте ведомства, врио начальника ИК-37 в Чусовом стал майор Михаил Смолин. Пермскую ИК-29 возглавил подполковник Виктор Страмилов.

Напомним, прежний начальник ИК-37 Илья Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте. Его обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. По решению суда Асламов был отправлен в СИЗО на два месяца. Вместе с ним по подозрению в покушении на посредничество в даче взятки задержали предпринимателя Олега Попова, сейчас он тоже находится в СИЗО.

Позже стало известно, что по подозрению во взятке в особо крупном размере задержан начальник колонии ИК-29 Дмитрий Ассанов. Он также был отправлен в СИЗО на два месяца.

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