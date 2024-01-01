Екатерина Артёмова
В Прикамье должности арестованных начальников колоний заняли новые руководители
ГУФСИН назначило врио начальников ИК-37 и ИК-29
Напомним, прежний начальник ИК-37 Илья Асламов был задержан 18 марта на рабочем месте. Его обвиняют в покушении на получение взятки в крупном размере. По решению суда Асламов был отправлен в СИЗО на два месяца. Вместе с ним по подозрению в покушении на посредничество в даче взятки задержали предпринимателя Олега Попова, сейчас он тоже находится в СИЗО.
Позже стало известно, что по подозрению во взятке в особо крупном размере задержан начальник колонии ИК-29 Дмитрий Ассанов. Он также был отправлен в СИЗО на два месяца.
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