Школьниц, которые издевались над сверстницей в Пермском крае, поставили на учёт Поделиться Твитнуть

Школьницы, издевавшиеся над сверстницей в Октябрьском округе Пермского края, поставлены на профилактический учёт, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на следственный комитет РФ.

Речь идёт об инциденте, который произошёл летом 2023 года. Шесть девочек в возрасте от 9 до 14 лет, заманили сверстницу на гору и принялись её избивать и унижать. Свои действия они записали на видео и опубликовали в социальных сетях. В сентябре 2023 года правоохранительные органы Пермского края возбудили уголовное дело, однако оно было закрыто в марте 2024 года по причине того, что обидчицы не достигли возраста уголовной ответственности. Девочек поставили на профилактический учёт.

По информации Следственного комитета РФ, в полицию было направлено обращение о необходимости более оперативного реагирования на такие случаи, а также было заявлено представление в органы профилактики о необходимости принять меры по устранению причин и условий, способствовавших нарушению закона.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональной структуре СКР предоставить информацию о собранных доказательствах, о принятом решении и предпринятых мерах по данному инциденту.

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