Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис поставит оперу в Париже Дирижёр продолжает сотрудничество с режиссёром Питером Селларсом Поделиться Твитнуть

Продолжается трудное взаимодействие Теодора Курентзиса с европейскими музыкальными и театральными институциями. В 2025 году запланировано его возвращение в Парижскую оперу. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперного балета».

Вместе со своим оркестром Utopia дирижёр выпустит оперу Рамо «Кастор и Поллукс». Премьера запланирована на январь 2025 года в Опера Гарнье.

В качестве режиссёра спектакля приглашён Питер Селларс, с которым Курентзиса связывает многолетнее сотрудничества: вместе они выпустили «Иоланту» Чайковского и «Персефону» Стравинского в Мадриде, «Королеву индейцев» Пёрселла в Перми и оперы Моцарта в Зальцбурге. В качестве хормейстера-постановщика выступит бывший главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий Полонский – руководитель хоров MusicAeterna и Utopia.

Курентзис вернется в Парижскую оперу спустя 15 лет после выпуска легендарного новосибирско-парижского «Макбета», придуманного Жераром Мортье. Это будет первый театральный проект дирижёра после отмен премьер с его участием в Мюнхене и Амстердаме в 2022 году.

По нашей информации, Теодор Курентзис должен был в 2022 году поставить в Баварской опере новое сочинение крупнейшего современного композитора Георга Фридриха Хааса «Кома» в сотрудничестве с Ромео Кастеллуччи, однако премьера несколько раз переносилась и со временем исчезла из повестки. О проекте в Амстердаме нам не удалось ничего узнать, телеграм-каналу «Оперного балета» о нём известно из своих источников.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об отмене концертов Теодора Курентзиса на Венском музыкальном фестивале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.