Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Теодор Курентзис поставит оперу в Париже
Дирижёр продолжает сотрудничество с режиссёром Питером Селларсом
Продолжается трудное взаимодействие Теодора Курентзиса с европейскими музыкальными и театральными институциями. В 2025 году запланировано его возвращение в Парижскую оперу. Об этом сообщает телеграм-канал «Оперного балета».
Вместе со своим оркестром Utopia дирижёр выпустит оперу Рамо
«Кастор и Поллукс». Премьера запланирована на январь 2025 года в Опера Гарнье.
В качестве режиссёра спектакля приглашён Питер Селларс, с
которым Курентзиса связывает многолетнее сотрудничества: вместе они выпустили
«Иоланту» Чайковского и «Персефону» Стравинского в Мадриде, «Королеву индейцев»
Пёрселла в Перми и оперы Моцарта в Зальцбурге. В качестве хормейстера-постановщика
выступит бывший главный хормейстер Пермского театра оперы и балета Виталий
Полонский – руководитель хоров MusicAeterna и Utopia.
Курентзис вернется в Парижскую оперу спустя 15 лет после
выпуска легендарного новосибирско-парижского «Макбета», придуманного Жераром Мортье.
Это будет первый театральный проект дирижёра после отмен премьер с его участием
в Мюнхене и Амстердаме в 2022 году.
По нашей информации, Теодор Курентзис должен был в 2022 году
поставить в Баварской опере новое сочинение крупнейшего современного
композитора Георга Фридриха
Хааса «Кома» в сотрудничестве с Ромео Кастеллуччи,
однако премьера несколько раз переносилась и со временем исчезла из повестки. О
проекте в Амстердаме нам не удалось ничего узнать, телеграм-каналу «Оперного
балета» о нём известно из своих источников.
Ранее «Новый компаньон» сообщал об отмене
концертов Теодора Курентзиса на Венском музыкальном фестивале.
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