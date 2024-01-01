Строительство школы на Свиязева в Перми оценили в 1,3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Центром организации закупок объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектную документацию и построит школу в Индустриальном районе Перми. Учебное заведение должно появиться на ул. Архитектора Свиязева. Об этом пишет «Рифей».

Школа будет рассчитана на 1050 мест. В новом здании планируются актовый зал, конференц-зал, библиотека, два спортзала с раздевалками и душевыми, центр детских инициатив и др. Подрядчик должен выполнить все работы до конца 2026 года. Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,3 млрд руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля.

Ранее сообщалось, что Пермское государственное хореографическое училище объявило новый конкурс на выполнение работ по капремонту собственного здания по ул. Петропавловской, 18. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 91,9 млн руб. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 марта. Поставщик будет определён 2 апреля.

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