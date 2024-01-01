В Пермский краевой суд поступила апелляция бывшего вице-премьера Елены Лопаевой Дата рассмотрения пока не определена Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой на вынесенный ей обвинительный приговор. Информация появилась в картотеке суда. Первым на публикацию обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Документ был зарегистрирован в среду, 20 марта, но дата рассмотрения жалобы ещё не определена.

Напомним, в конце февраля адвокат осуждённой экс-чиновницы Александр Березин в беседе с «Новым компаньоном» заявил, что она подала апелляцию в краевой суд на приговор, вынесенный в отношении неё в конце января.

Лопаева, как и сторона защиты, пытается оспорить вынесенный приговор, настаивая на его отмене. Вместе с жалобами адвоката и самой бывшей чиновницы приговор пытается оспорить и прокуратура. Представители ведомства считают приговор слишком мягким.

По решению Ленинского районного суда Перми 31 января Лопаеву приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её взяли под стражу прямо в зале суда. Гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

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