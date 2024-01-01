Максим Артамонов Елена Лопаева подала апелляцию в Пермский краевой суд Экс-чиновница пытается обжаловать приговор Ленинского районного суда Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Как рассказал «Новому компаньону» Александр Березин, адвокат бывшего вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой, она подала апелляцию в краевой суд на приговор, вынесенный в отношении неё в конце января. Экс-чиновницу тогда осудили на четыре года колонии общего режима.

Лопаева, как и сторона защиты, пытается оспорить вынесенный приговор, настаивая на его отмене.

Адвокат сообщил, что жалоба была подана на прошлой неделе.

Дата рассмотрения дела в Пермском краевом суде пока не назначена.

Вместе с жалобами адвоката и самой бывшей чиновницы приговор пытается оспорить и прокуратура. Представители ведомства считают приговор слишком мягким.

Елена Лопаева вместе с бывшим директором фонда «Содействие — XXI век» Еленой Найдановой — фигуранты уголовного дела о хищениях из этого фонда. По решению Ленинского районного суда Лопаеву приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Её взяли под стражу прямо с зале суда. Гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

Что касается Найдановой, то она скрылась от следствия и находится за пределами РФ.

Сторона защиты считает, что Лопаеву оговорила Елена Найданова. По словам адвоката, по делу было опрошено 45 свидетелей обвинения, но ни один не сказал, что Лопаева присвоила какую-то денежную сумму.

Адвокат считает, что вердикт суда «не является обоснованным» и «не соответствует фактическим материалам дела».

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