Жителя Перми осудили за призывы к убийству на территории университета Мужчина приговорён к 50 часам обязательных работ Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Суд признал жителя Перми виновным в призыве к убийству на территории Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП Прикамья.

Местный житель разместил в одной из переписок в Интернете план нападения на госуниверситет, при этом представил себя другом Тимура Бекмансурова — экс-студента, осуждённого за стрельбу в ПГНИУ. Содержание переписки стало известно правоохранительным органам. Автора задержали, он угодил на скамью подсудимых.

Рассмотрев дело, суд пришёл к выводу, что сообщение, опубликованное нарушителем в Интернете, содержало призывы к убийству на территории образовательного учреждения и стимулировало людей к осуществлению деструктивных действий в отношении окружающих.

На суде житель Перми утверждал, что его сообщения были всего лишь шуткой и что он написал их с целью повысить свою популярность в социальных сетях. Тем не менее, это не спасло его от наказания. Суд приговорил мужчину к 50 часам обязательных работ.

Напомним, 20 сентября 2021 года студент первого курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров открыл стрельбу на территории учреждения. В результате суд признал его виновным в убийстве шести человек и покушении на убийство 59 человек. Тимур Бекмансуров приговорён к пожизненному заключению.

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