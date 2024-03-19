Екатерина Артёмова В Перми изменится схема движения автобусов из-за ремонта трамвайных путей Будет скорректировано движение семи маршрутов Поделиться Твитнуть

В связи с реконструкцией трамвайных путей по улице Борчанинова в Перми изменится схема движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ночью и в выходные дни будет перекрываться участок между улицами Пушкина и Луначарского, из-за чего ожидаются изменения в движении автобусных маршрутов №1, №15, №20, №53, №54, №67 и №74.

Изменения будут вводиться в период с 23:00 до 6:00 по будним дням и выходные на весь день. В это время автобусы от центрального рынка будут следовать по улицам Пушкина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова, все остановки по пути следования будут сохранены. При движении в сторону центрального рынка автобусы также проследуют в объезд по улицам Пушкина и Крисанова. Остановка «Универсам» при этом обслуживаться не будет, но пассажиры могут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «Трансагентство» и «Улица Пушкина».

Напомним, планируется, что реконструкция трамвайных путей по улице Борчанинова займёт около двух с половиной месяцев, до начала лета. С 18 марта в связи с началом ремонта на участке ул. Борчанинова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской закрыто движение трамваев.

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