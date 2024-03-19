Екатерина Артёмова
В Перми изменится схема движения автобусов из-за ремонта трамвайных путей
Будет скорректировано движение семи маршрутов
Изменения будут вводиться в период с 23:00 до 6:00 по будним дням и выходные на весь день. В это время автобусы от центрального рынка будут следовать по улицам Пушкина, Крисанова, Луначарского и Борчанинова, все остановки по пути следования будут сохранены. При движении в сторону центрального рынка автобусы также проследуют в объезд по улицам Пушкина и Крисанова. Остановка «Универсам» при этом обслуживаться не будет, но пассажиры могут воспользоваться соседними остановочными пунктами — «Трансагентство» и «Улица Пушкина».
Напомним, планируется, что реконструкция трамвайных путей по улице Борчанинова займёт около двух с половиной месяцев, до начала лета. С 18 марта в связи с началом ремонта на участке ул. Борчанинова от ул. Пушкина до ул. Петропавловской закрыто движение трамваев.
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