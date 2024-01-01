В ходе СВО погиб Данил Реутов из Пермского края Похороны военнослужащего состоятся 21 марта Поделиться Твитнуть

Данил Реутов

ВКонтакте

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Горнозаводского городского округа Пермского края Данил Реутов, об этом пишет perm.aif.ru со ссылкой на главу муниципалитета Вадима Лумпова.

Известно, что военнослужащий был убит в феврале 2024 года.

«От себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким. Мужества и сил пережить боль невосполнимой утраты. Светлая память герою», — написал ВКонтакте Лумпов.

Проститься с Данилом Реутовым можно в среду, 20 марта, с 18.00 в Доме Досуга п. Кусье-Александровский (ул. Пионерская, 1а).

Официальная церемония прощания с бойцом пройдёт там же 21 марта. Гражданская панихида начнётся в 11:00.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб житель Березников Пермского края, ефрейтор Максим Корепанов. Его похоронят 19 марта. В этот же день прощаются с погибшими в спецоперации жителем д. Пурга Очёрского городского округа Владиславом Мульковым и жителем Губахи Игорем Саначевым.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.