Власти Перми заключили контракты на строительство двух общественных центров Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Власти Перми заключили с ООО СК «Константа» два муниципальных контракта на строительство общественных центров по ул. Бродовское кольцо в мкр Новобродовский в Свердловском районе и на ул. Борцов Революции, 153а в Ленинском районе. Об этом сообщили в управлении капитального строительства горадминистрации.

Ранее сообщалось, что строительная компания «Константа» выиграла два открытых конкурса без снижения начальной (максимальной) цены — по 25,7 млн руб. за объект. Исполнитель должен построить два общественных центра до конца 2024 года. Начало выполнения работ — 1 мая.

Вместимость каждого центра составит 49 человек. Здесь смогут вести свою деятельность ТОСы, молодежные, общественные и другие организации города.

ООО СК «Константа» было учреждено в 2013 году в Перми, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор предприятия — Сергей Кулинич.

В мэрии добавили, что к 2026 году в Перми будет построено ещё три общественных центра — на ул. Батумской, на ул. Промысловой и на ул. Кубанской.

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