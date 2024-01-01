Олег Антонов Новые общественные центры в Перми построит СК «Константа» Компания не снижала начальную цену и всё равно победила в конкурсах Поделиться Твитнуть

Строительством общественных центров в Перми (ул. Борцов Революции, 153а и Бродовское кольцо) займётся ООО СК «Константа». Компания победила в двух открытых конкурсах, объявленных ГКУПК «Центр организации закупок», без снижения начальной (максимальной) цены — по 25,7 млн руб. за объект. Информация появилась на сайте госзакупок.

При этом на строительство общественного центра в Средней Курье второй участник конкурса предлагал цену ниже на 78 тыс. руб., а на возведение центра в Свердловском районе два претендента на победу тоже снижали цену.

ООО СК «Константа» было учреждено в 2013 году в Перми, основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор предприятия — Сергей Кулинич.

Исполнитель должен построить два общественных центра до конца 2024 года. Начало выполнения работ — 1 мая.

Сейчас в Перми работает 48 общественных центров. Помещения в них власти предоставляют НКО (ТОСам, организациям патриотической направленности, молодёжи, советам ветеранов и пр.) на безвозмездной основе. В ближайшие три года власти собираются построить в разных районах Перми пять аналогичных центров.

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