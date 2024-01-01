В Перми прокуратура проводит проверку по факту загрязнения реки Гусянки Виновные в сбросе нефтепродуктов устанавливаются Поделиться Твитнуть

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Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с обнаружением нефтепродуктов в реке Гусянка на особо охраняемой природной территории «Экологический парк регионального значения «Егошихинская долина» в Перми.

В ходе выезда на место ЧП 18 марта были взяты пробы поверхностной воды в районе загрязнения, обследован имеющийся там коллектор.

К надзорным мероприятиям привлекли специалистов минприроды края, Госинспекции по экологии и природопользованию, территориального управления Росрыболовства.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства и лица, виновные в сбросе нефтепродуктов в водный объект, осуществляется расчёт ущерба, причинённого животному и растительному миру. По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе дана уголовно-правовая оценка», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее «Новый компаньон» уже сообщал подробности загрязнения реки Гусянка и гибели нескольких уток в микрорайоне Владимирский в Перми.

На глазах местной жительницы ранним утром 17 марта "Камаз" недалеко от пешеходного моста слил в реку мазут. Вода из-за него стала маслянистой. В результате происшествия пострадали несколько уток. Одну из птиц девушка достала из реки и пыталась отмыть. Но это не помогло, и птица погибла на её руках. Всего, по разным оценкам, погибло до десяти пернатых. Фото пострадавших птиц появились в местных соцсетях.

Правонарушитель до сих пор не установлен.

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