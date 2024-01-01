За незаконное хранение пороха в Прикамье осудили местного жителя Поделиться Твитнуть

фото: PxHere

В Куеде Пермского края районный суд рассмотрел уголовное дело, возбуждённое в отношении местного жителя. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, суд установил, что подсудимый осенью прошлого года незаконно приобрёл более 1,5 кг пороха у неустановленного лица и хранил его в своём доме в поселке Куеда до декабря. При обыске полицейские изъяли данное вещество и уничтожили его.

Суд, учитывая позицию государственного обвинения, приговорил виновного к условному лишению свободы на два года с испытательным сроком один год.

Ранее сообщалось, что прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Горнозаводского городского округа Прикамья. Экс-чиновника будут судить по ч. 2 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий.

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