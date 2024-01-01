В Прикамье за превышение полномочий осудят бывшего главу Горнозаводска Уголовное дело рассмотрит Чусовской городской суд Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Горнозаводского городского округа Прикамья утверждено прокуратурой региона. Экс-чиновника будут судить по ч. 2 ст. 286 УК РФ за превышение должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, обвиняемый, осуществляя свои обязанности в течение 2020-2021 годов, незаконно распорядился муниципальной собственностью — он передал часть уставного капитала крупного имущественного комплекса округа двум знакомым. В результате этих незаконных действий органы местного самоуправления совершенно потеряли контроль над деятельностью организации, что в итоге привело к банкротству предприятия.

Как уточняет «Рифей», на скамье подсудимых окажется Александр Афанасьев.

Уголовное дело передано в Чусовской городской суд Пермского края для рассмотрения по существу.

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