В Перми продаётся автомагазин на Островского за 249 млн рублей Торговая площадь превышает 2 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже 2 тыс. кв.м торговых площадей на первом этаже пятиэтажного дома по адресу: Пермь, ул. Николая Островского, 72. Речь идёт о магазине, специализирующемся на продаже автомобильных запчастей и аксессуаров.

В информации сказано, что продаётся арендный бизнес с высокой доходностью и сроком окупаемости 7-10 лет. В магазине недавно сделан капитальный ремонт. Высота потолков — три метра.

Площади продаются за 249 млн руб. (120,2 тыс. руб. за кв.м). Сейчас они сданы в аренду. Здесь работают отделы по продаже автоинструмента, запчастей для отечественных и зарубежных автомобилей, музей ретротехники и пр..

Ранее сообщалось, что в Перми продаётся историческое здание по ул. Монастырской, 19. Торговая баня мещанки Е.П. Кашиной является одной из старейших торговых бань города и признана объектом культурного наследия регионального значения. Стоимость объекта площадью 732 кв. м оценили в 52,9 млн руб. Здание имеет цоколь и первый этаж.

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