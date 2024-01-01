Алёна Бронникова В центре Перми за 53 млн рублей продаётся объект культурного наследия В здании на Монастырской располагалась одна из первых в городе торговых бань Поделиться Твитнуть

В Перми продаётся историческое здание по ул. Монастырской, 19. Торговая баня мещанки Е.П. Кашиной является одной из старейших торговых бань города и признана объектом культурного наследия регионального значения. Объявление о продаже появилось на сайте Авито.

Стоимость объекта площадью 732 кв. м оценили в 52,9 млн руб. Здание имеет цоколь и первый этаж. Высота потолков в помещениях — 3 м, внутренняя отделка отсутствует. Мощность электросети составляет 150 кВт, отопление установлено автономное.

«Отдельно стоящее здание на земельном участке площадью 786 кв. м. Здание и земля в собственности. В 2022-2023 годах проведена замена кровли и окон, отреставрированы фасады, сделан дренаж и благоустройство территории», — сообщается в объявлении.

Автор отмечает, что сейчас здание свободно. Подходит под любые цели.

Согласно информации, размещённой в 2ГИС, об объекте в документах впервые упоминается в 1874 году. Тогда Василий Кашин от имени жены подал заявку в городскую управу «на устройство водопровода и установку паровой машины для бани на Монастырской, 19». Кашинская баня — одна из старейших и единственная, дошедшая до нашего времени. В годы войны в бане устроили санитарный пропускник, через который проходили все приезжающие в город.

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