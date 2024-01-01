«Железно Пермь» получил разрешение на строительство ещё одного жилого дома На месте бывшего мясокомбината застройщик возводит ЖК «Камаполис» Поделиться Твитнуть

ООО Специализированный застройщик «Железно Пермь» получило положительное заключение негосударственной экспертизы на возведение многоквартирного жилого дома № 4 в районе ул. Дзержинского. Это третья очередь строительства жилого комплекса на месте Пермского мясокомбината в рамках КРТ. Информация была опубликована на сайте ЕГРЗ 15 марта.

Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство подготовило ООО «Пермгражданпроект». Заключение выдала московское ООО «Академэкспертиза».

В декабре 2022 года минимущества Пермского края и девелопер подписали соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) бывшего мясокомбината. Это было первое соглашение о КРТ на территории Перми, инициатором которого стал застройщик.

Участок площадью 11,36 га, перешёл в собственность структуры кировского девелопера «Железно Пермь». Ранее имущественный комплекс пермского предприятия приобрёл кировский агрохолдинг «Дороничи», имеющий одних владельцев с ГК «Железно».

В рамках договора о КРТ застройщик на участке в границах улиц Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной возводит ЖК «Камаполис». Здесь появится несколько благоустроенных кварталов со сквером, игровыми и спортивными зонами, детским садом на 320 мест и внутриквартальной улично-дорожной сетью. Дома планируется возвести высотой до 10 этажей, несколько зданий — в 17 этажей.

Разрешение на строительство первого дома ЖК по ул. Дзержинского, 29б спецзастройщик получил в августе 2023 года, на возведение второго — в сентябре, а на третий дом — в январе 2024-го.

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