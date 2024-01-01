В избиркоме Прикамья прокомментировали инцидент с подожжённой петардой В результате происшествия пострадала женщина Поделиться Твитнуть

В избирательной комиссии Пермского края прокомментировали инцидент, произошедший в пермском ДК им. А. Г. Солдатова, где вечером 17 марта женщина подожгла в уборной петарду.

По информации крайизбиркома, в помещении ДК находятся два избирательных участка, оба расположены вдали от уборной. К моменту происшествия голосование уже было завершено.

«Сейчас УИКи в полном составе переведены в резервное помещение. Ими ведётся подсчёт голосов. На избирательный процесс инцидент никак не повлиял», — сообщили в комиссии.

Как сообщили в краевом минтербезе, в результате воспламенения 64-летняя женщина получила травму руки. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в медицинское учреждение. Кроме самой женщины больше никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку. На месте работают министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов и первый замминистра Альберт Марданов.





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