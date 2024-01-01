Максим Артамонов В Перми солистку DS CREW не пустили в самолёт Несмотря на купленный билет, для неё не хватило места на борту Поделиться Твитнуть

Ведущая солистка пермской танцевальной команды DS CREW Ксения Фрайман вечером 14 марта не смогла вылететь из Перми в гастрольный тур, поскольку ей не хватило места на борту. Хотя у неё на руках был билет и они прибыла вовремя на регистрацию рейса. Об этом сообщается в telegram-канале DS CREW.

«Без участия Ксении наш Первый сольный концерт невозможен. Единственный вариант добраться из Перми в Барнаул — это самолет до Новосибирска с пересадкой в Москве, и дальше на машине до Барнаула. Такой путь преодолеет Ксения за сутки, чтобы концерт состоялся. Однако физически она не сможет оказаться на концертной площадке раньше 21.00, поэтому мы вынуждены перенести начало концерта!» — сообщили её коллеги.

В комментариях к посту сказано, что речь идёт о рейсе авиакомпании «Аэрофлот», а отказ в посадке, вероятно, был связан с овербукингом. Это когда продаётся больше билетов, чем есть в самолёте, так как всегда есть определённый процент неявки пассажиров на рейс. Комментаторы советуют танцовщице подать на компанию в суд.

Напомним, в 2022 году пермская танцевальная команда DS Crew победила в шоу «Новые танцы» на ТНТ. Пермяки исполнили танец под композицию a-ha «Summer Moved On» и обошли команду Move Up Team из Истры.

Коллектив DS Crew вырос на базе студии Danger Electro, в которой занимаются его участники. Команда — лауреат и призёр многочисленных танцевальных чемпионатов и фестов. В копилке DS Crew имеются серебряные и бронзовые награды, которые были завоеваны на Russia: Respect Showcase CLUB 2020 и Move Forward Dance Contest 2018 соответственно.

Главный хореограф команды и её бессменный руководитель — Дмитрий Ваганов.

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