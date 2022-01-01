Команда DS Crew из Перми выиграла в финале шоу «Новые танцы» на ТНТ 

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фото: news.myseldon.com

Победителями шоу «Новые Танцы» на ТНТ стала пермская танцевальная команда DS Crew. Финал второго сезона танцевального проекта состоялся 24 декабря. 

Пермяки исполнили танец под композицию a-ha «Summer Moved On» и обошли команду Move Up Team из Истры.

Коллектив DS Crew вырос на базе студии Danger Electro, в которой занимаются ее участники. Команда — лауреат и призер многочисленных танцевальных чемпионатов и фестов. В копилке DS Crew имеются серебряные и бронзовые награды, которые были завоеваны на Russia: Respect Showcase CLUB 2020 и Move Forward Dance Contest 2018 соответственно.

Дмитрий Ваганов является главным хореографом команды и ее бессменным руководителем. 


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