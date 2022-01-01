Команда DS Crew из Перми выиграла в финале шоу «Новые танцы» на ТНТ Поделиться Твитнуть

Победителями шоу «Новые Танцы» на ТНТ стала пермская танцевальная команда DS Crew. Финал второго сезона танцевального проекта состоялся 24 декабря.

Пермяки исполнили танец под композицию a-ha «Summer Moved On» и обошли команду Move Up Team из Истры.

Коллектив DS Crew вырос на базе студии Danger Electro, в которой занимаются ее участники. Команда — лауреат и призер многочисленных танцевальных чемпионатов и фестов. В копилке DS Crew имеются серебряные и бронзовые награды, которые были завоеваны на Russia: Respect Showcase CLUB 2020 и Move Forward Dance Contest 2018 соответственно.

Дмитрий Ваганов является главным хореографом команды и ее бессменным руководителем.





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