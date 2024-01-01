Максим Артамонов В Перми робот не смог проголосовать на президентских выборах Ему посоветовали сначала приобрести человеческий паспорт Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Пермского края

В Перми утром 15 марта на избирательный участок приехал робот компании Promobot, чтобы принять участие в выборах президента РФ, однако ему отказали. Видео «происшествия», которое снял один из сотрудников компании Promobot, завирусилось в соцсетях и СМИ.

На кадрах видно, как робот подъезжает к председателю избирательной комиссии, здоровается, протягивает свой технический паспорт и говорит: «Я хотел бы проголосовать».

«К сожалению, вы не сможете принять участие в голосовании. Нужен человеческий паспорт, а не технический», — ответили ему.

После того робот говорит: «Очень жаль, надеюсь, скоро роботов уравняют в правах с людьми». Затем он и попрощался и уехал.

Напомним, 15 марта, с 8 утра в Прикамье открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков на выборах президента РФ. Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в голосовании в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека.

Ранее также сообщалось, что в Пермь для мониторинга выборов президента России прибыли 10 наблюдателей из Австрии, Болгарии, Греции, Кении и Турции.

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