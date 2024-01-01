В Пермском крае начались выборы президента России Открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края

В пятницу, 15 марта, в Пермском крае, стартовали выборы президента Российской Федерации. Они будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

На территории Прикамья уже открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них 407 постоянных и 26 временных участков расположены в Перми. Все помещения находятся под круглосуточной охраной, оснащены стационарными либо ручными металлодетекторами. Как сообщили в крайизбиркоме, несмотря на то, что сейчас утро, избиратели активно голосуют на участках. «В некоторых местах образовались очереди. Но голосование даже с ними не занимает более 5 минут», — рассказали в КИК.

Избирательная комиссия Пермского края

Для обеспечения прозрачности и легитимности процесса голосования на 259 участках установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней. Кроме того, все участки оснащены круглосуточной системой видеонаблюдения. На 881 участке, где голосуют 80% избирателей, видеонаблюдение осуществляется онлайн и транслируется на видеопортале и в ЦОН. На остальных участках используется видеофиксация. Центр общественного наблюдения (ЦОН), где можно следить за видеотрансляцией, развернут в молодёжном центре «Кристалл» (Комсомольский проспект, 53).

Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека. Кроме того, 200 тыс. жителей Прикамья подали заявки на дистанционное электронное голосование, а более 50 тыс. выбрали удобный для них участок голосования, не совпадающий с местом регистрации.

Процесс голосования будет обеспечиваться почти 16 тыс. членами территориальных и участковых избирательных комиссий. Из Общественной палаты РФ, Общественной палаты Пермского края, а также со стороны кандидатов и политических партий на избирательные участки направлено более 10 тыс. наблюдателей.

Как узнать, где находится участок?

Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК РФ, для этого необходимо ввести адрес жительства.

Кто в бюллетене?

фото: ЦИК

Всего зарегистрировано и попали в бюллетень для голосования четыре кандидата:

1. Владислав Даванков («Новые люди»), является зампредседателя Госдумы и первым заместителем руководителя фракции партии «Новые люди».

2. Николай Харитонов (КПРФ), председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

3. Леонид Слуцкий (ЛДПР), председатель Либерально-демократической партии России, председатель комитета Госдумы по международным делам.

4. Владимир Путин, действующий президент РФ.

Куда обращаться с вопросами и жалобами?

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» избирательной комиссии Пермского края: 8-902-795-23-03.

В дни голосования на выборах президента России Общественная палата Пермского края также организует «горячую линию» для обращений по вопросам соблюдения избирательных прав граждан. По номеру 8-800-30-22-159 можно круглосуточно сообщить о спорных ситуациях на избирательных участках, возможных нарушениях, получить консультацию по вопросам, связанными с выборами.

Кроме того, прикамцы могут обратиться на "горячую линию" уполномоченного по правам человека в Пермском крае: 8 (342) 217-67-01.

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