В Перми к выборам президента готовы 407 участковых избирательных комиссий Голосование пройдёт с 15 по 17 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Все здания, в которых располагаются 407 участковых избирательных комиссий Перми, оснащены необходимым оборудованием, безопасны и готовы к приёму избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Все помещения находятся под круглосуточной охраной, оснащены стационарными либо ручными металлодетекторами.

Для помощи маломобильным группам граждан некоторые комиссии предоставят специальные кабины для голосования, комплекты аудио и визуального сопровождения, а также информацию, набранную шрифтом Брайля и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Все участковые избирательные комиссии также оборудованы лупами с подсветкой.

В Перми, как и по всей стране, будет применяться система видеонаблюдения на выборах. Непрерывное видеонаблюдение и видеофиксация будут организованы на каждом из избирательных участков в круглосуточном режиме.

Центр общественного наблюдения (ЦОН), где можно следить за видеотрансляцией, развернут в молодежном центре «Кристалл» на пр. Комсомольском, 53, начиная с 15 марта. Также здесь будет работать «горячая линия» общественной палаты Пермского края.

Дополнительную информацию можно получить по телефону «горячей линии» избирательной комиссии Пермского края: 8-902-795-23-03.

Напомним, что выборы президента Российской Федерации состоятся с 15 по 17 марта.

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