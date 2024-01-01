В Пермском крае на выборах работают 10 международных наблюдателей Они пробудут в регионе до понедельника Поделиться Твитнуть

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

В Пермь для мониторинга выборов президента России прибыли 10 наблюдателей из Австрии, Болгарии, Греции, Кении, Турции. Об этом сообщается в telegram-канале Избирательной комиссии Пермского края.

Международные наблюдатели пробудут в Прикамье до понедельника. Они посетят избирательные участки, Центр общественного наблюдения за голосованием, проведут встречи с представителями кандидатов, партий и общественности.

Фото: Избирательная комиссия Пермского края

Со стороны кандидатов и политических партий на избирательные участки направлено более 10 тыс. наблюдателей.

Напомним, выборы президента в Пермском крае, как и по всей стране, стартовали 15 марта. Они будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Все избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. На территории открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков. Из них 407 постоянных и 26 временных участков расположены в Перми.

В регионе работает почти 16 тыс. членов территориальных и участковых избирательных комиссий.

Общее количество избирателей, которые имеют право принять участие в выборах в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека. Заявки на дистанционное электронное голосование подали 200 тыс. жителей Прикамья, а более 50 тыс. выбрали удобный для них участок голосования, не совпадающий с местом регистрации.

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