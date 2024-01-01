В ДЭГ уже приняли участие 75 тысяч жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В дистанционном электронном голосовании на выборах президента РФ уже приняли участие порядка 75 тысяч жителей Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Это более 37% тех избирателей региона, кто выбрал ДЭГ (всего около 200 тыс. человек).

Как отмечает портал Properm, такая высокая активность за первые три часа голосования привела к техническим проблемам. На портале ДЭГ появилось сообщение «Система находится под нагрузкой. Пожалуйста, зайдите позже». Также было трудно войти на Госуслуги, в приложение на телефоне и в личный кабинет с компьютера.

Очереди возникли и на обычных избирательных участках, об этом сообщили в крайизбиркоме. «Но голосование даже с ними не занимает более 5 минут», — отметили в КИК.

В пятницу, 15 марта, с 8 утра в Прикамье открылись все 1748 постоянных и 38 временных избирательных участков на выборах президента РФ. Общее количество избирателей, имеющих право принять участие в голосовании в Пермском крае, составляет 1 971 044 человека.

Ранее также сообщалось, что в Пермь для мониторинга выборов президента России прибыли 10 наблюдателей из Австрии, Болгарии, Греции, Кении, Турции.

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