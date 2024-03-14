Алёна Бронникова Минфин намерен продать национализированный «Метафракс» Правительство ждёт рост доходов от приватизации нескольких госактивов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Правительство РФ намерено выставить на продажу несколько национализированных компаний, полученных в собственность государства в 2023 году. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель федерального министерства финансов.

В список организаций вошло губахинское АО «Метафракс Кемикалс» (прибыль в 2022 году составила 10,6 млрд руб.). Кроме этого, планируется продать Росспиртпром, Челябинский электрометаллургический комбинат, агрохолдинг «Покровский», банк «Вятич», Калининградский морской порт. По словам источника, продажа активов в текущем году обеспечит рост поступлений от приватизации в доход государства.

В конце июля прошлого года Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс». Надзорный орган считает, что приватизация повлекла нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны. В сентябре судья удовлетворила иск, решение о возвращении в пользу государства почти 100% акций компании вступило в силу немедленно.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» в 2024 году было принято решение о назначении управляющей организации. С 1 февраля лицом, имеющим право действовать от имени компании без доверенности, стало АО «Росхим» в лице его генерального директора Эдуарда Давыдова. Исполнительным директором «Метафракс Кемикалс» назначен Альберт Худайбирдин. «Росхим» считается основным претендентом на покупку губахинской компании.

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