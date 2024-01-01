Управляющей организацией АО «Метафракс Кемикалс» стало АО «Росхим» Решение принято на внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» Поделиться Твитнуть

С 1 февраля 2024 года АО «Росхим» назначено управляющей организацией АО «Метафракс Кемикалс» (Пермский край). Это решение было принято на внеочередном общем собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс». Об этом говорится в официальном сообщении АО «Росхим».

Согласно решению собрания, лицом, имеющим право действовать от имени АО «Метафракс Кемикалс» без доверенности, становится АО «Росхим» в лице его генерального директора Эдуарда Давыдова. Исполнительным директором АО «Метафракс Кемикалс» назначен Альберт Худайбирдин. Дочерние компании АО «Метафракс Кемикалс», входящие в состав «Метафракс Групп», будут продолжать работу под руководством АО «Метафракс Кемикалс» в качестве управляющей организации.

Руководство АО «Росхим» подчеркивает, что его главная цель как управляющей организации — обеспечить успешную реализацию производственных и инвестиционных планов АО «Метафракс Кемикалс». Компания будет стремиться оптимизировать технологические процессы и создать более эффективную производственную модель, которая позволит увеличить выпуск продукции и расширить клиентскую базу.

«Метафракс Групп» — многопрофильный холдинг, специализирующийся в газохимической отрасли, является одним из крупнейших производителей метанола и его производных в России. Выпускает более 12 видов химической продукции, включая формальдегид, параформальдегид, уротропин, пентаэритрит, карбамидоформальдегидный концентрат, карбамид, меламин, формиат натрия и синтетические смолы множества назначений. Производственные мощности группы сосредоточены в компаниях «Метафракс Кемикалс» (крупно- и среднетоннажная химия) и «Метадинеа» (синтетические смолы). Они расположены в Пермском крае (Губаха) и Московской области (Орехово-Зуево). В состав группы также входят «Метафракс Трейдинг» (Пермь), строительная организация «Метатрансстрой», IT-компания «Метафракс-Информ» и инженерно-технологический центр «Метафракс». Общее количество сотрудников холдинга превышает 3 тыс. человек.

Напомним, в сентябре 2023 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала вернуть в пользу государства почти 100% акций «Метафракс Кемикалс». Это решение вступило в силу немедленно.

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