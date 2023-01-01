Генеральным директором «Метафракс Кемикалс» назначен Альберт Худайбирдин Его кандидатуру выдвинуло Росимущество Поделиться Твитнуть

Альберт Худайбирдин / фото: www.kuchuk.ru

На внеочередном собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс», которое состоялось 8 ноября, было принято решение назначить Альберта Худайбирдина генеральным директором компании. Его кандидатуру выдвинуло Росимущество. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении сказано, что Альберт Худайбирдин обладает значительным опытом работы в химической промышленности. До назначения гендиректором «Метафракс Кемикалс» он руководил крупным производственным предприятием Алтайского края - АО «Кучуксульфат».

Начиная с 7 ноября, управление дочерними компаниями АО «Метафракс Кемикалс» будет осуществлять само предприятие. Изменение модели управления «Метафракс Групп» обеспечит непрерывность работы компании, продолжение реализации проектов и поддержание управляемости группой. Холдинг полностью сохранит свои обязательства перед контрагентами, кредиторами и сотрудниками.

«Метафракс Кемикалс» - крупное предприятие по производству метанола и его производных, расположенное в Губахе Пермского края. Оно является важной частью многопрофильного холдинга «Метафракс Групп», специализирующегося в газохимической отрасли.

В «Метафракс Групп» выпускается более 12 видов химической продукции, включая метанол, формальдегид, параформальдегид, карбамидоформальдегидный концентрат, формиат натрия, карбамид, меламин и синтетические смолы различного назначения. Кроме того, холдинг включает в себя компанию «Метадинеа» с представительствами в Пермском крае и Московской области, а также индустриальный парк «Карболит» в Московской области, торговые и сервисные компании.

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