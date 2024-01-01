Максим Артамонов Названа вероятная причина пожара в торговом центре в Пермском крае Были нарушены правила эксплуатации электрооборудования Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, наиболее вероятной причиной пожара, который произошёл в начале этой неделе в здании ТЦ в Александровске, стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования — короткое замыкание в электрическом светильнике.

В ведомстве отметили, что в момент возгорания сработали системы противопожарной защиты объекта.

«Быстрому распространению огня способствовала большая горючая нагрузка (одежда, строительные материалы, горючие жидкости) в магазинах, а также несвоевременное сообщение о пожаре, так как персонал магазинов самостоятельно пытался потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения», — рассказали в МЧС.

Сейчас сотрудники Госпожнадзора проводят проверку по факту пожара, устанавливает ущерб и выясняют условия, которые способствовали возникновению пожара.

Напомним, возгорание в торговом центре Александровска произошло утром 12 марта. Загорелся второй этаж и кровля здания, в котором располагались магазины «Фикс прайс», «Пятёрочка» и др.

Самостоятельно из здания эвакуировались девять человек.

Площадь пожара составила 880 кв. м. В ходе происшествия частично разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

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