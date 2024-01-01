В МЧС сообщили о ликвидации пожара в магазинах Александровска Пермского края Информация о пострадавших уточняется Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/ЧП ДТП Пермь

В МЧС рассказали подробности пожара в магазинах, расположенных в зданиях на ул. КИМ в Александровске Пермского края. Первое сообщение о возгорании в дежурную часть поступило 12 марта в 10.13. К месту пожара были направлены подразделения в составе 30 человек, на тушение привлекли восемь единиц техники.

По прибытии первых спасателей стало ясно: горит второй этаж и кровля здания. Локализовать пожар удалось в 11.39, а ликвидировать открытое горение в 12.09.

Самостоятельно из здания эвакуировались девять человек. Официальной информации о пострадавших пока нет, в ведомстве говорят, что данные уточняются.

Предварительно, площадь пожара 880 кв. м. Частично разрушилось перекрытие между вторым этажом и чердаком.

Что могло стало причиной возгорания, выясняют сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю. Они проводят проверочные мероприятия, устанавливают все обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в здании располагались магазины «Фикс прайс», «Пятёрочка» и др.

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