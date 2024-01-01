В Пермском крае загорелся торговый центр В здании уже обрушилась кровля Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте/ЧП ДТП Пермь

В Александровске Пермского края горит торговый центр. Информация о происшествии с фото и видео появилась в социальных сетях.

В охваченном огнём здании, в частности, располагаются магазины «Фикс прайс», «Пятёрочка», «Московская ярмарка» и другие торговые точки. По предварительной информации, пострадавших нет, хотя в горящем сооружении уже обрушилась кровля.

фото: Вконтакте/ЧП ДТП Пермь

В МЧС сообщили, что в Александровске произошло загорание в двухэтажном здании магазина. Второй этаж и кровля охвачены огнём на площади 880 кв. м. Частично обрушилось перекрытие между чердаком и вторым этажом. Самостоятельно эвакуировались из здания девять человек. Информация о пострадавших уточняется. Всего на месте ЧП работают 30 специалистов и восемь единиц техники МЧС России. По последней информации: пожар удалось локализовать.

Новость дополняется.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.