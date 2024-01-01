Максим Артамонов Экс-председателю пермского «Центра исторической памяти» сократили срок в СИЗО Александр Чернышов пробудет под стражей до 3 апреля Поделиться Твитнуть

Председатель пермского Центра исторической памяти Александр Чернышов / фото: poslednyadres.ru

Пермский краевой суд 13 марта рассмотрел жалобу стороны защиты на избранную в отношении экс-председателя пермского «Центра исторической памяти» Александра Чернышова меры пресечения в виде ареста. По итогам рассмотрения жалобы ему сократили срок содержания СИЗО до 24 суток. Он останется под арестом до 3 апреля этого года.

Дело рассматривала судья Анна Суетина.

Чернышова обвиняют в попытке вывезти архивы «Пермского Мемориала»* из России. Расследование уголовного дела уже завершено, и скоро начнётся его рассмотрение в суде по существу.

По версии следствия, Александр Чернышов, бывший председатель «Пермского Мемориала» Роберт Латыпов** и иные неустановленные лица, «действуя по предварительному сговору, совершили умышленные действия, направленные на незаконное перемещение через границу культурных ценностей в крупном размере». Речь идёт об архивных документах «Пермского Мемориала»*. Уголовное дело было возбуждено на основании двух экспертиз. Адвокат Журавлёва считает, что обе экспертизы проведены с нарушениями, поэтому не могли стать основанием для возбуждения дела.

В рамках этого уголовного дела в мае 2023 года Чернышов задержали в Москве, обвинив сначала в хулиганстве, а затем этапировав в Пермь. Позже его уже обвинили контрабанде. Также впоследствии серия обысков прошла и у гражданских активистов Перми, которые даже не были напрямую связаны с «Пермском Мемориалом»*.

*Не является иностранным агентом, но связана с организацией-иноагентом «Международный Мемориал»; ликвидирована по решению Минюста.

**Признан иностранным агентом.

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