Алёна Бронникова На участке под Центральным рынком Перми установили зону КРТ для возведения жилья Его территория не отвечает современным требованиям Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

В Перми на земельных участках под Центральным рынком краевые власти установили зону комплексного развития территории (КРТ). Данную информацию можно найти на городском публичном портале ИСОГД. На карте участок выделен розовым цветом.

В минимущества Прикамья 59.ru подтвердили данный факт, а также рассказали, что застраивать территорию планируется поэтапно. Сроки проведения работ на данный момент не установлены.

Скрин карты / Публичный портал ИСОГД г. Перми

«На территории Центрального колхозного рынка действительно установлена зона комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — прокомментировали изданию в ведомстве.

По данным публичной кадастровой карты, на рассматриваемой территории находится несколько участков разного размера. В Росреестре 59.ru предоставили выписку о переходе прав на участок под одним из рыночных павильонов. Согласно ей, собственником объекта с 2014 года является ООО «Торговый комплекс «Центральный». Руководство компании сообщило, что не имеет договорённостей о передаче земли ни с одним из застройщиков.

Планы по развитию территории Центрального рынка в Пемри обсуждались с 2022 года. В декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что участок намерена приобрести компания ПМД, но пока никаких соглашений и договорённостей с владельцами земли нет. На участке в 14,9 га, расположенном между улицами Пушкина, Попова, Крылова и ш. Космонавтов, планируется возведение более 405 тыс. кв. м жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости. Данная территория стала предметом особого внимания: с одной стороны застраивается территория «Гачи», с другой — возводится ЖК «Эволюция».

На сайте checko.ru указано, что ООО «Торговый комплекс «Центральный» зарегистрировано 1 июля 2014 года и является правопреемником ЗАО «Центральный рынок», действовавшего с 1992 по 2014 годы. Учредителем ЗАО был Пермский краевой союз потребительских обществ.

Руководителем обеих организаций и учредителем действующего ООО ТК «Центральный» выступает уроженец Абхазии Реваз Шенгелия. Он также является владельцем ООО «ТЦ «Мотовилихинский», председателем ПРОО «Православный Духовно-Просветительский Центр Имени Иверской Иконы Божией Матери» и председателем приходского совета пермской РО «Православный приход храма в честь Иверской иконы Божией Матери».

Основной вид деятельности «ТК «Центральный» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 11 925 руб. Выручка в 2022 году составила 219,9 млн руб., а чистая прибыль -30,3 млн руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.