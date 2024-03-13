Алёна Бронникова
На участке под Центральным рынком Перми установили зону КРТ для возведения жилья
Его территория не отвечает современным требованиям
В Перми на земельных участках под Центральным рынком краевые власти установили зону комплексного развития территории (КРТ). Данную информацию можно найти на городском публичном портале ИСОГД. На карте участок выделен розовым цветом.
В минимущества Прикамья 59.ru подтвердили данный факт, а также рассказали, что застраивать территорию планируется поэтапно. Сроки проведения работ на данный момент не установлены.
«На территории Центрального колхозного рынка действительно установлена зона комплексного развития территории. Министерство прорабатывает возможность комплексной застройки этой территории как жилыми объектами, так и объектами инфраструктуры, поскольку сегодня территория рынка не отвечает современным требованиям, способствующим формированию комфортной городской среды», — прокомментировали изданию в ведомстве.
По данным публичной кадастровой карты, на рассматриваемой территории находится несколько участков разного размера. В Росреестре 59.ru предоставили выписку о переходе прав на участок под одним из рыночных павильонов. Согласно ей, собственником объекта с 2014 года является ООО «Торговый комплекс «Центральный». Руководство компании сообщило, что не имеет договорённостей о передаче земли ни с одним из застройщиков.
Планы по развитию территории Центрального рынка в Пемри обсуждались с 2022 года. В декабре прошлого года в СМИ появилась информация о том, что участок намерена приобрести компания ПМД, но пока никаких соглашений и договорённостей с владельцами земли нет. На участке в 14,9 га, расположенном между улицами Пушкина, Попова, Крылова и ш. Космонавтов, планируется возведение более 405 тыс. кв. м жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости. Данная территория стала предметом особого внимания: с одной стороны застраивается территория «Гачи», с другой — возводится ЖК «Эволюция».
На сайте checko.ru указано, что ООО «Торговый комплекс «Центральный» зарегистрировано 1 июля 2014 года и является правопреемником ЗАО «Центральный рынок», действовавшего с 1992 по 2014 годы. Учредителем ЗАО был Пермский краевой союз потребительских обществ.
Руководителем обеих организаций и учредителем действующего ООО ТК «Центральный» выступает уроженец Абхазии Реваз Шенгелия. Он также является владельцем ООО «ТЦ «Мотовилихинский», председателем ПРОО «Православный Духовно-Просветительский Центр Имени Иверской Иконы Божией Матери» и председателем приходского совета пермской РО «Православный приход храма в честь Иверской иконы Божией Матери».
Основной вид деятельности «ТК «Центральный» — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал — 11 925 руб. Выручка в 2022 году составила 219,9 млн руб., а чистая прибыль -30,3 млн руб.
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