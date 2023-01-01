На месте Центрального рынка Перми могут построить более 405 тысяч квадратных метров жилья Участок хотят осваивать путём КРТ Поделиться Твитнуть

Центральный рынок

Константин Долгановский

Краевые власти рассматривают возможность освоения площадей Центрального колхозного рынка Перми путём КРТ. На участке в 14,9 га, расположенном между улицами Пушкина, Попова, Крылова и ш. Космонавтов, планируется возведение более 405 тыс. кв. м жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Большая часть этой территории является частной собственностью. Застройщик из Перми, компания ПМД, хотела бы выкупить земельный участок, так как уже собирается строить ЖК в этом районе на ул. Пушкина (напротив рынка), однако, как уточнили представители ПМД, никаких соглашений и договорённостей с владельцами земли нет. Последние также заявляют, что продажа актива застройщику не обсуждается.

Эксперты подчёркивают важность обновления территории Центрального рынка Перми, однако признают, что проект является сложным и требует больших затрат.

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