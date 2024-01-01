В Пермском крае похоронят погибшего на СВО ветерана чеченской войны Мобилизованном Александру Прокофьеву было 46 лет Поделиться Твитнуть

Александр Прокофьев

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В ходе специальной военной операции на территории Украины, в ДНР и ЛНР при исполнении воинского долга погиб житель Краснокамска Пермского края, младший сержант Александр Прокофьев. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Александр Александрович Прокофьев родился 4 января 1978 года в Магнитогорске. В возрасте 16 лет он переехал в Краснокамск. Здесь окончил училище №78 по специальности «водитель». По окончании обучения был призван в армию. Во время прохождения срочной службы стал участником первой Чеченской войны. Имел статус ветерана боевых действий.

На СВО он был призван по мобилизации, служил в должности командира отделения. Погиб Александр при исполнении боевого задания под Новомихайловкой на Южно-Донецком направлении.

За героизм, проявленных в боях, боец был представлен к государственной награде посмертно.

Прощание с Александром Прокофьевым состоится 13 марта в краснокамском ДК Гознака с 11:00, отпевание пройдёт в Храме святой великомученицы Екатерины.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб ещё один житель Краснокамска Денис Калугин. Его похоронили 12 марта.

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